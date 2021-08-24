تفاصيل مبادرة «صيف بلدنا» بالمحافظات الساحلية: مجانية وانطلقت من الأنفوشي

تحدث الفنان هشام عطوة رئيس قصور الثقافة عن كواليس إطلاق مبادرة صيف بلدنا، التي تواصل عروضها يوما بعد يوم بالمدن الساحلية، حيث تقدم للجمهور مجانا، موضحًا أنَّ التجربة بدأت بمباردة «صيف إسكندرية»، و كان أول مرة يتمّ تنفيذها في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

وأضاف «عطوة»، لـ«الوطن»: «من المهم للجمهور مشاهدة المنتج الفني وفرق الفنون الشعبية، والجديد هذه المرة أننا جمعنا جميع الفرق الشعبية التابعة لقصور الثقافة للمشاركة في صيف إسكندرية».

واستكمل: «من الأهمية مشاهدة هذه الفنون خاصة أن مصر تتميز بتنوعها الثقافي وثرائها الفني والثقافي والتراثي والمواطن في الغالب في مدينته يشاهد عروض الفرقة الخاصة بالمحافظة التي ينتمي إليها، وفي الغال بلا يتاح له مشاهدة جميع الفرق في عرض خاصة فرق المدن الحدودية مثل مطروح والواحات وسيناء، والهدف الأساسي من التجربة أن يشعر المواطن بحضارة بلده وقوتها الناعمة وتنوع فنونها».

الفرق الشعبية لجميع المحافظات تعرض أنشطتها في صيف بلدنا

وذكر «عطوة»، أنَّ الفرق الشعبية لجميع المحافظات عرضت في صيف إسكندرية والجمهور كان في ازدياد كل يوم، والخدمة مقدمة مجانا للمواطن المصري، منوهًا إلى أنَّ الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة أبدت إعجابها بنجاح الفكرة ووجهت بتعميمها في مدن المصايف، فذهبنا إلى بلطيم وجمصة ورأس البر ودمياط .

وتابع: «النجاح يشعرنا بالفخر ويدخل في أحد محاور خطة العمل المتعلقة بتطوير المحتوى الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة وكذلك رفع كفاءة هذه الفرقة (الفرق بتنزل الملعب زي لاعب الكورة) ونقوم بعمل متابعة لعملها فنقوم بتطوير الرقصات والملابس والمحتوى الفني».

وتابعت وزيرة الثقافة، خلال جولتها بمحافظة دمياط، أمس، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط برنامج «صيف بلدنا» برأس البر، وأبدت وزيرة الثقافة إعجابها بالعروض المقدمة على المسرح الروماني قائلة إنَّ البرنامج يتميز بالثراء والتنوع، ويهدف إلى تعريف الجمهور بالتراث الفلكلوري للمحافظات المصرية.