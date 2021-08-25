«الدمغة والموازين» تدشن خطا ساخنا لشكاوى المواطنين من سرقات البائعين

تعمل مصلحة دمغ المصوغات والموازين، حاليا، على تدشين خط ساخن وكوول سنتر، لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بسرقات البائعين في الموازين والغش التجاري في محطات الوقود، وذلك حسب ما قال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

خط ساخن لمواجهة غش الموازين

وأضاف منتصر لـ«الوطن»، أنّ مصلحة الدمغة والموازين ستنتهي من تدشين خط ساخن وكوول سنتر مطلع 2020، لخدمة المواطنين حال تعرضهم لأي محاولات غش في الموازين من قبل التجار والبائعين.

إعلان رقم الخط الساخن لمواجهة غش الموازين

وأكد رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أنّه سيتم الإعلان عن رقم الخاط الساخن للمواطنين فور تدشينه، منوها بأنّ الخط الساخن سيكون خاص بمصلحة دمغ المصوغات والموازين فقط لخدمة المواطنين، لافتا إلى أنّ الخط الساخن يمكنه استقبال شكاوى المواطنين حال اكتشاف أي غش في محلات الذهب من قبل البائعين.

حملات رقابة وتفتيش يومية على محطات الوقود والأسواق

وأشار اللواء عبدالله منتصر، إلى أنّ مصلحة الدمغة والموازين تسيّر حملات على محطات الوقود والأسواق يوميا، للتأكد من مطابقة ‏الموازين للمواصفات، بناء على توجيهات من الدكتور علي المصيلحي بتشديد الرقابة ‏على الموازين للتأكد من سلامتها.

وأوضح اللواء منتصر، أنّ الحملات الرقابية والتفتيشية التي تشنها المصلحة على الأسواق، تهدف للتأكد من سير حركة الموازين بمحطات الوقود، فضلا عن الرقابة على الموازين التجارية لدى أفراد البائعين.

نتائج آخر الحملات التفتيشة لمصلحة الدمغة والموازين

وأكد رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أنّ آخر الحملات الرقابية التي شنّتها المصلحة، أسفرت عن تحرير عدة محاضر للمخالفين، منها 6 محطات وقود، ومحضرين موازين تجارية أفراد، ومحضر واحد ميزان ‏بسكول.