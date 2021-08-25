حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 25-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مولود برج الحوت المغامرة والسير عكس التيار، فهو لا يهتم بآراء الآخرين، خاصة السلبي منها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويدفعك ذلك لبحث بعض الأمور المهنية والمالية.. كن مستعدا للعمل بدقة وللتحكم في نفقاتك.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

الشمس والمريخ وعطارد بمواجهتك، وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الطرف الآخر إذا أردت أن تحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.