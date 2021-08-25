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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 25-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:14 ص | الأربعاء 25 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

الصبر والطموح أهم ما يميز مواليد برج الجدي، لذلك هم الأقدر على ترقي المناصب العليا والحصول على ثقة مدراءهم والعاملين معهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك اليوم ذكريات حزينة أو خبرات أليمة، كن إيجابيا وقاوم المشاعر السلبية.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

فينوس في وضع معاكس مما يجعلك قلقا، وعليك أن تتجنب المبالغة في تمردك أو في فرض شروطك على الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

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