حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 25-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل لا يتنازل عن وجوده في المقدمة، فهو طموح لأبعد الحدود، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في برجك وقد يمنحك ذلك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تستطيع اليوم أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات وأن تتعامل بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.