نوعية بورسعيد تفوز بالمراكز الأولى في مسابقة تجميل العاصمة الإدارية

حققت كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد إنجازا كبير بفوز اثنين من الأعمال الفنية المشاركة في مسابقة تجميل العاصمة الإدارية الجديدة، التي اشتركت فيها نحو 22 جامعة حكومية وخاصة وتم الإعلان عن نتائجها مؤخرًا، حيث فاز الدكتور محمود صالح، بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد، بالمركز الأول في مسابقة النحت بعمله المبدع الذي كان حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، كما فاز العمل المشترك بين الدكتور سعيد القطان والدكتورة سارة زيادة بالمركز الأول في مسابقة الجداريات.

عميد تربية نوعية ..المسابقة أشرف عليها نائب وزير التعليم العالي

وقال الدكتور أحمد الروبي عميد كلية التربية النوعية، في تصريح صحفي، اليوم، أن المسابقة أشرف عليها الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء دكتور أشرف فطين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة ونخبة من أساتذة الفنون التشكيلية بمختلف جامعات مصر.

«الروبي» يشيد بدعم رئيس جامعة بورسعيد لطلاب التربية النوعية

وأشاد الدكتور أحمد الروبي بالدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة، والدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يكلية التربية النوعية، وتوجه بالتحية للفنانين المبدعين الفائزين بالمركز الأول من أعضاء هيئة التدريس وهم الدكتور محمود صالح والدكتور سعيد القطان والدكتورة سارة زيادة.

كان الدكتور أحمد الروبي عميد كلية التربية النوعية جامعة بورسعيد، عقد اجتماعا مع أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنية للتنسيق بشأن تلك المسابقة، حيث تم ترشيح الأعمال التي شاركت بالمسابقة والتي نجحت في حصد المراكز الأولى في إنجاز كبير لجامعة بورسعيد وكلية التربية النوعية بين جامعات مصر وكلياتها المختلفة.