مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

لقى شاب مصرعه، وأصيب شخصان بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة بجوار مدخل مطار العلمين الدولي على طريق «الإسكندرية - مطروح»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

تفاصيل حادث مصرع شخص وإصابة 2 بالساحل الشمالي

واستقبل مستشفي الضبعة المركزى فور وقوع الحادث جثة و2 مصابين وهم: «شريف أبو سريع حماد، 30 سنة، محمد يوسف محمد يوسف، 25 سنة»، مصابين بكمات وسحجات واشتباه نزيف، و«محمد فؤاد أبومضاوى، 27 سنة»، جثه هامدة، وجارى استكمال الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل، وتقديم العلاج اللازم للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

ووضعت جثة ضحية حادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالي بثلاجة مستشفى الضبعة المركزى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وانتقلت المباحث وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادث وجاري المعاينة والفحص، وسؤال المصابين للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث ورفع تقرير للنيابة.