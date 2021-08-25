الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة 2021-2022 لطلاب الثانوية العامة

بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة 2021، بدأ عدد كبير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ كلية الشرطة، البحث عن شروط وضوابط الالتحاق بكلية الشرطة 2021/2022 للذكور والإناث، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة 2021-2022 وفقًا لما حددته وزارة الداخلية المصرية على النحو التالي:

الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة 2021-2022

- حددت وزارة الداخلية المصرية 65% ليكون الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة لهذا العام 2021 أو العام السابق 2020 بالنسبة للثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية.

- تقبل الكلية الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق «ذكور وإناث» ودرجة البكالوريوس في التربية الرياضية «إناث» بحد أدنى تقدير «مقبول» لهذا العام 2021 أو العام السابق 2020.

- تقبل الكلية المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل احتياجًا أساسيًا لقطاعات وزارة الداخلية «ذكور وإناث» بحد أدنى تقدير «جيد» لهذا العام 2021 أو العام السابق 2020.

شروط القبول في كلية الشرطة 2021

وجاءت شروط القبول في كلية الشرطة 2021 بالنسبة للذكور والإناث على النحو التالي:

بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية

1- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسبة عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، ولم يسبق حصولهما على جنسية دولة أخرى.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2021 عن 22 سنة ميلادية.

4- ألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- ألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

6- أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية.

7- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية:

الشروط السابقة ذاتها، عدا شرط ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية إضافة إلى ما يلي:

1- أن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعي هذا العام 2021 أو العام السابق 2020.

2- ألا يزيد السن في أول أكتوبر 2021 عن 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 عامًا للحاصلين على درجة الماجستير و35 عامًا للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم «بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة» و165 سم للطلبة و160 سم للطالبات «بالنسبة لخريجي الجامعات».