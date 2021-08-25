بتكلفة 12 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تبطين ترعة الإخيوة بالحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تأهيل وتبطين ترعة الإخيوة بزمام هندسة الحسينية بطول 4.625 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه وذلك ضمن تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف المائية لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ علي البيئة وضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

إلزام الشركة المنفذة للمشروع بالجدول الزمني

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة إلزام الشركة المنفذة للمشروع بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

تأهيل وتبطين ترعة الإخيوة بتكلفة 12 مليون

ومن جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة الإخيوة بطول 4.625 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه، حيث تشمل الأعمال الجاري تنفيذها التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانة عادية للطبقة السطحية بسمك 10سم ومن المقرر الإنتهاء من كافة الأعمال نهاية العام الجاري، وذلك لضمان تغذية مساحة 1500 فدان بالمياه اللازمة للزراعة.

تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعه بمركز الحسينية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعه بمركز الحسينية بطول 100 وبتكلفه 300 مليون جنيه لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولي وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعه بأطوال 180 كم وبتكلفه مالية 570 مليون جنيه لخدمه زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.