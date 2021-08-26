صرف معاشات سبتمبر لـ10 ملايين و500 ألف مواطن الأربعاء المقبل

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، لتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2021، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، الأربعاء المقبل، الموافق 1 سبتمبر 2021 من البنوك ومكاتب البريد؛ إذ يستطيع من يحمل بطاقات الصراف الآلي، الصرف من أي ماكينة صراف آلي، أو من خلال مكاتب البريد، في حالة تحويل معاشه على هيئة البريد، وكذلك من منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن تفعيل «كارت ميزة» بدلا من بطاقات صرف المعاشات، يمكن صاحب المعاش من إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية كافة عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش من خلال الكارت الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية.

من جانبه، قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه فتحت قنوات جديدة للحصول على المعاشات، كما يجرى العمل على الحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

تنظيم حملة توعية خلال صرف المعاشات للتوعية بالصرف من «فورى»

وأضاف «عشماوي»، في بيان له، أن البنك نظم بالتعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، حملة توعية خلال صرف المعاشات، توضح للعملاء كيفية الصرف من منافذ فوري وموقعها من كل فرع، وتوعية عملاء البنك بمميزات صرف المعاش والمرتبات، من خلال منافذ الشركة؛ إذ تضم أكثر من 194 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، فضلًا عن 120 فرعًا من فروع «فوري بلس» على مستوى الجمهورية.

ولفت العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إلى أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة البنك، أصدرت تعليمات بضرورة التنسيق والمتابعة لتيسير عملية صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 من دون معاناة، وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمّعات.