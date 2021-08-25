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إطلاق مبادرة «عمّر بيت يتيم» في الغربية

كتب:

أحمد فتحي
02:59 م | الأربعاء 25 أغسطس 2021
المبادرة الإنسانية للتطوير «عمر بيت يتيم»

المبادرة الإنسانية للتطوير «عمر بيت يتيم»

 أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بدء تنفيذ المبادرة الإنسانية «عمر بيت يتيم»، بدعم من جمعية الأورمان التى تستهدف تالأيتام في الغربية، من خلال توصيل مياه شرب نقية لهم .

تضامن الغربية: بدء تنفيذ المبادرة الإنسانية بدعم جمعية الأورمان

وأشارت المديرية، إلى أن الجمعية دعمت هذه المبادرة تحت إشراف المديرية، تأكيدا على أهمية دعم الأيتام ولتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة وخاصة مياه الشرب.

كما سهلت على المواطن المشاركة فى تركيب وصلات المياه بسهم 250جنيه ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير ، وأضافت، أنه تم تحديد الحالات المستحقة، من خلال قاعدة بيانات حسب اللوائح المحدده.

تركيب وصلات المياه بسهم 250 جنيهليستطيع الجميع المشاركة فى الخير

كما تم حصر أعداد الأسر وبخاصة القرى الأشد احتياجًا، وأنه سوف يتم استثمار قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن مديرية التضامن بالغربية كرمت الدكتورة صفاء مرعي  مدير المجلس القومي للمرأة والطفولة، لدورها البارز فى العمل الاجتماعى والخدمى بالغربية من حملات وندوات للتوعية وعلى سبيل المثال حصر50000 ألف مستفيدة في مبادرة امراءة منتجه وتنظيم ندوات توعية مناهضة للعنف ضد المرأه واستهداف 880000 ألف مواطن من أبناء المحافظه بحملة مراكب الحياة.

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