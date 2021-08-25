شرطة التموين تضبط 9.5 طن أسماك مجمدة يشتبه في فسادها

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط 1320 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 9,5 طن أسماك مجمدة دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 2,5 طن مقطعات لحوم دون مستندات مجهولة المصدر

وبحسب بيان عن شرطة التموين في وزارة الداخلية، جرى ضبط 2,5 طن مقطعات لحوم دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط 41,12 طن أرز أبيض، مكرونة دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للسلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 10 أطنان حلوى جافة مدونا عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائي

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 10 أطنان حلوى جافة مدونا عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائي 8 أطنان سكر حر، عسل جلوكوز مستلزمات إنتاج دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، ضبط 6 أطنان سكر حر دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير بالخواص الطبيعية متحجر ويشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعةـ بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للسلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 5,74 طن جبن مطبوخ دون مستندات

كما جرى ضبط 5,74 طن جبن مطبوخ، مواد خام دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة البحيرة، وضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم مخصص ربطا على المخابز البلدية محظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعها لاستخدامها في إنتاج الخبز السياحي وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

وكذلك أسفرت الحملات عن ضبط 106 بطاقات تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، جرى تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها من ماكينة صرف الخبز المدعم لاستخدامها في عملية صرف الخبز وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة الجيزة، وضبط 5 أطنان زيت طعام يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي منتج نهائي 2,5 طن دقيق فاخر، 180 عبوة زيت طعام مدونا عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومستلزمات إنتاج، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 200 عبوة مياة معدنية سعة العبوة 11 لترا غير مطابقة للمواصفات

وأسفرت الحملات عن ضبط 200 عبوة مياة معدنية سعة العبوة 11 لترا غير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي، 300 لتر مياه معدنية معبأة داخل خزانات مستلزمات إنتاج يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، 7100 قطعة غطاء وحامل واستيكر دون مستندات مجهولة المصدر، مستلزمات إنتاج، وحدة فلاتر 8 مراحل لتنقية المياه، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة المياة المعدنية دون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وجرى ضبط 32,200 عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص بمحافظة القاهرة، واتخذت الإجراءات القانونية.