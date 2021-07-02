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ضبط سيارة محملة بطن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
03:25 م | الجمعة 02 يوليو 2021
دقيق بلدي .. صورة أرشيفية

دقيق بلدي .. صورة أرشيفية

أعلن المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ببني سويف، عن ضبط سيارة نقل محملة بدقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، خلال حملات شنتها المديرية للرقابة على الأسواق.

وقال «وصفي»، في بيان صحفي، اليوم، إن إحدى الحملات التي تم شنتها المديرية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، تحفظت على 20 شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية، زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وناقش محافظ بني سويف تقريرًا أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية خلال اليومين الماضيين، بالتعاون مع  الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن تلك الحملات تمكنت من ضبط أحد المحلات التجارية يقوم ببيع مستحضرات ومواد طبية بدون ترخيص، وتم التحفظ على 5 آلاف عبوة مختلفة من الأعشاب وأدوية التخسيس، بجانب ضبط أحد أصحاب المخابز لقيامه بتجميع 10 شكائر دقيق مدعم بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين، وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون. 

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