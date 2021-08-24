تطعيم 170 ألف مواطن في المنوفية بلقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن تطعيم 170 ألف مواطن من أبناء المحافظة، بلقاح فيروس كورونا المستجد، حتي الآن، في إطار حرص الدولة علي تطعيم أكبر عدد من المواطنين في كافة المحافظات، وخاصة قبل بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد .

التوسع في تطعيم المسافرين بلقاح كورونا في المنوفية

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك إقبال كبير من المواطنين على التسجيل بموقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا العمل على التوسع في افتتاح مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد في محافظة المنوفية، سواء المقيمين او المسافرين للخارج .

افتتاح 16 مركزا جديدا للقاح فيروس كورونا في المنوفية

وأوضح، أنه تم افتتاح 16 مركزا جديدا لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد في المنوفية، في كل مراكز المحافظة تسهيلا علي المواطنين، وكذلك المسافرين إلي الخارج حيث جري افتتاح مراكز خاصة بهم في كل مراكز ومدن محافظة المنوفية لمنع التزاحم الشديد .

القوافل الطبية المجانية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية

علي صعيد مختلف، تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، دورها في تنفيذ عدد من القوافل الطبية المجانية بقرى المحافظة، في ظل تنفيذ مبادرة حياة كريمة بمركزي الشهداء وأشمون، حيث يتم الكشف مجانا على المرضي وكذلك صرف العلاج لهم، فضلا عن مشاركة فريق التوعية من خلال حملات للتوعية بخطورة فيروس كورونا .

ووجه الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، الشكر للأطقم الطبية المشاركة في هذه القواقل الطبية المختلفة، وما تقدمه من كشف مجاني للمئات من أبناء القري في ظل مبادرة حياة كريمة لتقديم خدمة طبية محانية مميزه للمرضي .