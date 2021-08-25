عشماوي: حجم التجارة في مصر 1.4 تريليون.. ونعمل على تنويع مصادر السلع

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أزمة كورونا جعلت مصر تتخذ قرارا بتنويع مصادر إمداد السلع لمصر، موضحا أنه على سبيل المثال كانت مصر تستورد القمح من دولتين وأصبحت حاليا تستورد القمح والحبوب والغلال من أكثر من 5 دول، كتنويع لمصادر إمداد السلع، من أجل توفير بدائل لاستيراد القمح والغلال تحسبا لحدوث أي طوارئ في موانئ هذه الدول التي تتعاقد معها مصر.

دور وزارة التموين في تأمين احتياجات البلاد

وأكد عشماوي، دور وزارة التموين في تأمين احتياجات البلاد وتوفير احتياطي أمن من السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أوضحت قدرة الدولة في توفير وإتاحة كافة أنواع السلع على مستوى المحافظات.

وأشار مساعد أول وزير التموين، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن حجم التجارة في مصر يقدر بـ 1.4 تريليون جنيه وأن هذا الحجم يساهم بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.

30 مليون مصري يعملون في منظومة التجارة الداخلية

وقال عشماوي، إن منظومة التجارة الداخلية في مصر يعمل بها 30 مليون مواطن أي "ثلث القوى العاملة في مصر"، والتي تعمل في التجارة الداخلية بجميع مجالات التجارة وليس تجارة السلع فقط.

ولفت مساعد أول وزير التموين لوجود مخزون احتياطي استراتيجي لدى مصر، يكفي من 5 إلى 6 أشهر من السلع الاستراتيجية الأساسية، معتبرا أن هذا يعد إنجازا كبيرا في مصر، وتفوق على دول العالم التي يصل فيها المخزون الإستراتيجي إلى 3 أشهر كحد أقصى.

وذكر عشماوي، أن ما شهدته مصر خلال جائحة كورونا من توفير للسلع في جميع محافظات الجمهورية وخاصة في القرى والأرياف والنجوع يعد نجاحا لسياسات مصر في تأمين الاحتياطي من السلع، قائلا: "لم تشهد مصر اختلالا في توفير السلع في أزمة كورونا بسبب ما لدينا من احتياطي أمن من السلع".

وأكد أنه بناء على توجيهات مستمرة من رئيس الجمهورية حول تعظيم الاحتياطي من السلع، فإن مصر أصبح لديها قدرة كبيرة للسيطرة على الأسواق دون وجود نقص في السلع الأساسية الاستراتيجية، خاصة مع حدوث الأزمات الطارئة مثل جائحة كورونا.

وأشار رئيس جهاز التجارة الداخلية، إلى أن المستودعات الاستراتيجية التي يتم إنشاؤها حاليا سيتم إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، مضيفا: "طرحنا المرحلة الأولى في 4 محافظات ولدينا 7 مخازن استراتيجية ستغطي محافظات الجمهورية، والحد الأدنى للاستثمارات قد تصل إلى 3 مليار جنيه في المخزن الواحد، وتم إنشائها مع أكبر الشركات على مستوى المنطقة، وتقدمت بخطط لإنشاء وإدارة وتشغيل المستودعات بنظام حق الانتفاع، كما اتفقنا على المساحة المبدئية للمستودع على 10 أفدنة، وسترتفع إلى 100 فدان تباعا طبقا للمخزون، وسيتم إخراج هذا المشروع بشكل مميكن وحديث ونموذجي على مستوى العالم".

تسوية استلام الأقماح من 450 نقطة عبر البورصة السلعية

وعن تجربة استلام القمح عبر البورصة السلعية، أكد رئيس جهاز التجارة الداخلية أن مصر نجحت بكفاءة في تسوية استلام القمح لأول مرة عبر البورصة السلعية، موضحا أن عمليات تسوية استلام الاقماح من شهر إبريل وحتى شهر يوليو الماضي من 450 نقطة على مستوى الجمهورية تمت بكفاءة عالية بسبب تطبيقه عبر البورصة المصرية للسلع كأول تجربة للبورصة السلعية التي ستشهد انطلاقا في الربع الأول من العام المقبل.

ونوه مساعد أول وزير التموين إلى أن عدد المستفيدين من منظومة السلع التموينية يصل إلى 64 مليون مستفيد، مقابل 72 مليون مواطن يستفيد من منظومة دعم الخبز، مؤكدا أن وزارة التموين هي أكبر وزارة تخدم المواطنين في مصر سواء من هم تحت مظلة الدعم أو من هم خارج مظلة الدعم التمويني.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور إبراهيم عشماوي هو رئيس أول بورصة سلعية تشهد مصر انطلاقها في بداية العام المقبل، والتي تعد منصة إلكترونية وسوق حاضرة لتبادل السلع بين المستهلكين والمنتجين من الشركات.