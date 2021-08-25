ضمن حياة كريمة.. خدمات طبية وعلاجية لـ1536 مواطنا بقرية شيبة بأبوقرقاص

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية شيبة، بمركز أبوقرقاص، خلال يومي 23 و24 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1536 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

إجراء 356 حالة جراحة

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 356 حالة جراحة، و379 حالة أطفال، و379 باطنة، و106 نساء، و68 أسنان، و140 جلدية، و108 حالات أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 127 تحليلا مختلفا وعمل 24 حالة موجات صوتية وعمل 3 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ146 مترددا هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ97 مترددا.

وعلى جانب آخر نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، حملة موسعة على المحلات والأسواق والمطاعم ومحال الجزارة، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الحملة أسفرت عن تحرير 23 مخالفةً، حيث جاءت المخالفات في قطاعات الصحة والطب البيطري والتموين، موضحا أنه تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و8 محاضر لعدم وجود شهادة صحية ومحضرين لسلع مجهولة المصدر ومحضرا لعرض مستلزمات دون فواتير، بالإضافة إلى ضبط 15 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وسلع غذائية منتهية الصلاحية.