مشروعات «حياة كريمة» بالمنوفية: قوافل طبية ومجمعات خدمية وشبكات صرف (صور)

كشفت مؤسسة «حياة كريمة»، الأعمال التي يتمّ تنفيذها بمحافظة المنوفية، حيث يتمّ تنفيذ عدد من القوافل الطبية تحت رعاية مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية بمركز الشهداء بقرى سرسموس وزاوية الناعورة وجزيرة الحجر، بالتعاون مع جامعة السادات والإدارة الطبية بالشهداء وأطباء فينا الخير، حيث استفاد منها 1800 مواطن من كشوفات وتحويلات وصرف الأدوية وتلقي لقاح كورونا مجاناً.

كما تمّ إجراء جولة ميدانية بمركز أشمون بالوحدات المحلية بطليا والبرانية، أجراها وليد إمام، إيناس صفوت وأعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، ورافقهم فيها رؤساء الوحدات المحلية، حيث تفقدوا أعمال الإنجازات بمشروعات حياة كريمة ونسب الإنجاز.

وجاءت الأعمال التي تمّ إنجازها، والتي تجرى تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كالتالي:

مركز الشهداء

- استمرار أعمال الشدة الخشبية لأعمدة الدور الأول لمبنى المجمع الخدمي في الوحدة المحلية بدراجيل.

- استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية كفر دنشواي.

- بدء أعمال حفر شبكات الصرف الصحي بقرية عشما.

- الانتهاء من أعمال تخشيب وتسليح سقف الدور الأول بالمجمع الخدمي بقرية ساحل الجوابر.

مركز أشمون

- الوحدة المحلية بسنتريس:-

1- متابعة أعمال مد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة بقريه سنتريس حيث تم اليوم تنفيذ 100م اليوم ليصبح إجمالي المنفذ 500م طولي.

2ـ تنفيذ الأعمال بمجمع الخدمات الحكومية بسنتريس حيث تمّ الانتهاء من أعمال صب الخرسانة لاعمدة الدور اأاول العلوى تمهيداً لشد خشب سقف الأول العلوى.

3ـ استكمال سير العمل في مد وتدعيم المناطق المحرومة من مياه الشرب بناحية قرية منيل دويب، حيث تم اليوم تنفيذ 60 م طولى ليصبح إجمالي المنفذ بالقرية 1550م.

4ـ استكمال الاعمال بمدرسة عزبة الحضري بالقناطرين والعمل متوقف عند أعمال الشدة الخشبية وكذلك الشدة الحديدية للقواعد والسملات المسلحة.

5ـ استئناف أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بناحية القناطرين حيث تمّ تنفيذ 100م ليصبح إجمالي المنفذ بالقرية 1150م.

6- استكمال أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة بناحية القناطرين حيث تمّ حفر80م طولى.

7- البدء في تبطين ترعة العامرية بزمام منيل دويب حيث تم تنفيذ 1000م طولى من الحجارة ويتبقى الطبقة اللأسمنتية.

- الوحدة المحلية بجريس:-

1- جار صب أعمدة الدور الثالث لمجمع المصالح.

2- جار الآن تنفيذ قرار الهدم لمحلات الجمعية الزراعية القديمة بجريس والمقرر إزالتها وإقامة مجمع زراعي بدلاً منه.

3- صب القواعد العادية للجناح المكمل بمدرسة الشهيد عبدالله الهلالي الابتدائية بجريس وجاري العمل برفع كفاءة المبنى القديم للمدرسة، وكذلك مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بجريس والمقرر رفع كفاءتهما.

4- متابعة أعمال إنشاء مدرسة تعليم اساسي بجزيرة أبو عوالي حيث جار صب سقف الدور الأرضي للمدرسة.

5- إستكمال أعمال الحفر لصب القواعد العادية لموقع مقترح لإقامة وحدة إسعاف بجريس على مساحة 180 مترا وجار أعمال الحفر لإنشاء مبنى وحدة إسعاف.