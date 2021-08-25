حريق هائل بمطاحن قمح في الجزائر (فيديو)

شبّ حريق مهول في مطاحن لتخزين وتحويل القمح بمنطقة آريس في الجزائر، وأظهر مقطع مصور سحب الدخان وهي تتصاعد من المطاحن، فيما تحاول مركبات الإطفاء الجزائرية السيطرة على الحريق لمنع امتداده إلى مناطق أخرى.

6 وحدات للحماية المدنية تدخلت لإخماد ومحاصرة الحريق

وكشفت وسائل إعلام محلية في الجزائر، عن أنّ 6 وحدات للحماية المدنية تابعة لولاية باتنة الجزائرية، تدخلت لإخماد ومحاصرة الحريق مدعومة بـ10 آليات تدخل وأكثر من 25 عون إطفاء.

وكانت حرائق هائلة اندلعت منذ 9 أغسطس الحالي في عشرات آلاف الهكتارات من الغابات في 26 ولاية جزائرية من أصل 58 ولاية.

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر أفادت الأسبوع الماضي، بأنّها نجحت في إخماد كل الحرائق المشتعلة بولاية تيزي وزو الأكثر تضررًا في شمال الجزائر، بينما واصل عناصر الإطفاء في الجزائر ومتطوعون، مكافحة الحرائق في ولايات أخرى بينها جيجل وبجاية والطارف الواقعة عند حدود تونس.

وتنتشر الحرائق سنويا في شمال الجزائر، ففي العام 2020 اجتاحت النيران 44 ألف هكتار من الأحراش، وتكثر الحرائق في مناطق مختلفة من العالم وهي مرتبطة بظواهر متنوعة توقعها العلماء بسبب الاحترار المناخي.

وتعد الجزائر من أكبر الدول الأفريقية، حيث تضم 4.1 مليون هكتار من الغابات، مع نسبة إعادة تشجير تبلغ 1.76%.