«مكافحة الإدمان»: 86%من الجرائم غير المبررة لها علاقة بالمخدرات

قال الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، مستشار صندوق علاج ومكافحة الإدمان، إن الجريمة مرتبطة بشكل كبير بالإدمان، مشيرا إلى أن المخدرات في حد ذاتها سلوكا إجراميا، لأنه مرتبط بارتكاب الجريمة ومتسبب في ارتكابها، حيث تؤثر المخدرات على ارتكاب الجريمة وتسبب الهلوسة، موضحا أن المدمن قد يرى أخيه أو أمه شخص آخر، كما أن الرغبة الملحة لتعاطي المخدرات تتسبب في ارتكاب الجريمة.

وأضاف مستشار صندوق علاج ومكافحة الإدمان، في تصريحات عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للصندوق، أن المخدرات تتسبب في جرائم زنا المحارم والسرقة والتحرش والاغتصاب وقتل الزوجات.

55% من جرائم السرقة بالإكراه بسبب الحشيش

ولفت مصطفى إلى أن المخدرات تلعب دور البطولة في العنف الأسري، مشيرا إلى أن 86% من الجرائم غير المبررة مثل قتل شخص دون ذنب، أو إحراق شخص لمنزله، تقع بسبب المخدرات، موضحا أن 58% من جرائم هتك العرض تتم بسبب الحشيش لأنه مادة مهلوسة، و55% من جرائم السرقة بالإكراه تقد بسبب نفس المخدر.

وأشار إلى أن الدواء يتحول إلى مخدر في 3 مواقع، وهي: تناول الدواء بزيادة عن الجرعة المحددة، وتعاطي الدواء في غرض غير الذي صنع لأجله، أو تعاطى الدواء بطريقة مخالفة للطريقة التي يتم التناول بها، مثل طحن الدواء الذي يتناول عن طريق الفم وشمه، أو حقن قطرة العين في حقنة، مما يسلب منه صفة الدواء ويضعه تحت تصنيف المخدر.

63% من جرائم الاغتصاب لها علاقة بالعقاقير الدوائية

وأكد أن 36% من جرائم الانتحار لها علاقة بالأدوية والعقاقير الصيدلانية، و63% من جرائم الإغتصاب لها علاقة بالعقاقير الدوائية، لافتا إلى أن المخدرات قد تتسبب في جرائم لأقرب الأشخاص المحيطين، و70 % من حوادث الغرق تكون المخدرات سببا بها أيضا بسبب عدم الاتزان.