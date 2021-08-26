اشتراطات بنك مصر لمبادرة التمويل العقاري 3% تدخل حيز التنفيذ

كشف بنك مصر، الإدارة المركزية لتطوير العمليات الإجراءات المصرفية بالبنك، عن ضوابط وتعديل بعض الشروط الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل، بإضافة بعض الشروط الجديدة لشريحة من متوسطي الدخل.

منشور دوري من قطاع التجزئة

وحصلت «الوطن» على منشور دوري من قطاع التجزئة المصرفية موجه إلى فروع بنك مصر على مستوى المحافظات، متضمنا الشروط الواجب توافرها في الوحدات والأفراد بما يضمن قبولهما ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أعلنها البنك المركزي الشهر الماضي.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير الضوابط والشروط التي أعلن عنها بنك مصر فيما يخص مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري:

1- أن يكون العميل مصري الجنسية.

2- يحق للعميل/ الأسرة الإستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط بشرط عدم الاستفادة من أي مبادرات التمويل السابقة.

3- يمنح عملاء المعاش والمستفدين من المعاش بحد أقصى 65 سنة في نهاية مدة القرض بشرط سداد 40% حد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة من تحويل المعاش من البنك.

4- يمنح العملاء حتى سن المعاش في نهاية عمر القرض المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019.

5- استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة «الأقارب حتى الدرجة الثالثة» المتقدمين لحجز الوحدات السكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة إلى الملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل.

6- تطبق محددات المبادرة الجديدة بمعدل عائد على الرصيد المتناقص 3% بداية من المتقدمين للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (1) والخاص بفئة محدودي الدخل على أن يستمر العمل بالإعلانات السابقة دون تعديل.

7- يشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى 10% من سعر الوحدة.

8- تتطبق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل 1% بالنسبة لمتوسطي الدخل على أن تقسطه على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

9- تمول وديعة الصيانة وكذلك المصروفات الإدارية على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

10- يتم الإلتزام بالشروط المنصوص عليها من قبل البنك المركزي المصري في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للقرض وفقا لجدول سداد البنك المركزي المصري، ووفقا للالية المتبعة في المنشورات المشار إليها.

11- بالنسبة للعملاء متوسطي الدخل يتم قبول تحويل مرتب العميل على بنك مصر وفقا للتعهد بتحويل المرتب المعتمد من مصرفنا والمعمول به في جميع منتجات التجزئة المصرفية وقبول العميل خصم قيمة أقساط التمويل ومستحقات البنك من ذلك الراتب، على أن تكون ذلك للوحدات السكنية داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو كومباوند وذلك في حال تعذر ترتيب ضمانة عقارية عليها لأي سبب.

12- عدم اشتراط تطبيق تصنيف الشركات لعملاء مبادرة متوسطي الدخل القائمة والجديد،ة ويتم الاحتساب على الحد الأقصى لنسب التسليف لتصبح 60% بدلا من 50% من إنشاء كود للجهة على النظام.

13- يتم المنح للفئات التالية، العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، العاملين بالقطاع الخاص والاستمثاري وفقا لسياسة التكويد المتبعة، أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية الخدمية، يتم منح العملاء ضمن برنامج 60% للفئات المستهدفة كافة، وفقا للسياسة الائتمانية، أصحاب المعاشات والمستفيدين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه محافظ البنك المركزي طارق عامر، بصياغة برنامج جديد للتمويل العقاري لتلبية احتياجات محدودي الدخل والطبقات المتوسطة من السكن اللائق، وهو ما أعلنه البنك المركزي قبل أسابيع عبر مبادرة التمويل العقاري بتيسرات في السداد تصل إلى 30 عاما وبنسبة فائدة 3%.