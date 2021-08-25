"التعليم العالي" تكشف آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى 2021

قال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، إن غدا الخميس 26 أغسطس، آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى 2021 للعام الجامعي 2021-2022 بدلاً من اليوم، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لتسجيل رغباتهم وعدم تفويت فرصة التسجيل عليهم، مؤكداً أن معامل التنسيق الإلكتروني ستعمل غدا لاستقبال رغبات الطلاب.

"التعليم العالى": غدًا الخميس آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى 2021

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى 2021 غدًا الخميس، وذلك بعد الاطلاع على الأعداد التي سجلت لرغبات المرحلة الأولى 2021، لافتا إلى انتظام عملية التنسيق عبر الموقع الإلكتروني دون رصد أي مشكلات، مع انتظام سير جميع إجراءات إدخال طلاب المرحلة الأولى لرغباتهم بطريقة صحيحة وسليمة، مضيفًا: «أنه يحق للطالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتعديل الرغبات الخاصة به وذلك حتى غلق باب المرحلة الساعة 7 مساء غد».

"التعليم العالي": غدًا آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى 2021 ولا يمكن مده

وعن إمكانية مد موعد فترة التسجيل، أوضح رئيس قطاع التعليم، أن آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى 2021 هو غدا الخميس الساعة 7 مساء، ولن يتم مد فتح باب التسجيل بالموقع بعد هذه المدة، لافتا إلى أنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال أعمال التنسيق بمعامل الجامعات المختلفة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

وكانت وزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، أعلنت منذ قليل، مد فترة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول بالجامعات الحكومية 2021 ليكون آخر موعد لتنسيق المرحلة الأولى 2021 غدًا الساعة الـ7 مساء، وذلك حرصًا على مستقبل طلاب الثانوية العامة بمختلف شعبهم الدراسية.