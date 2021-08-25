«قطاع المخدرات» يضبط 362 طربة حشيش بحوزة 5 أشخاص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام في وزارة الداخلية، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة، متخذين من دوائر أقسام شرطة (برج العرب – ثان العامرية – أول العامرية) بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جراما بحوزة 5 أشخاص

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جراما، مبلغ مالي، 5 هواتف محمولة، بحوزة 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهم 3 سيارات بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

ضبط 10 طرب لمخدر الحشيش

كما جرى ضبط 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وضبط 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وذلك حال وجوده بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين و550 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.