مصرع سيدة وإصابة 17 في 3 حوادث على طرق مطروح والساحل الشمالي

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 17 مواطن إثر وقوع 3 حوادث طرق، اليوم الجمعة، بينهم 5 أطفال، في عدة مناطق مختلفة على طريق الساحل الشمالي، وطريق مطروح - الإسكندرية، وفي مركز ومدينة الحمام، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحوادث، والتعامل معها بسرعة، وجرى نقل جميع المصابين والجثة إلى المستشفيات المختصة، مطروح العام، والعلمين النموذجى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحوادث.

مصرع وإصابة 7 في تصادم أتوبيس وسيارة على طريق مطروح - إسكندرية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى مطروح العام، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وأتوبيس، في منطقة «سملا»، على طريق مطروح - الإسكندرية، وهم: «سوزي جمال زكري»، 37 سنة، وصلت الحالة متوفية، و«كارين أشرف جمال»، 13 سنة، مصابة بجرح قطعي في الرأس طوله حوالي 15 سم واشتباه ما بعد الارتجاج، و«أشرف جمال زكريا»، 43 سنة، مصاباً باشتباه كسر في الترقوة وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، و«نانسي ناجح مصلح»، 33 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشباه كسر باليد اليسري، و«مايكل أسامة جمال»، 4 سنوات، مصاباً باشتباه كسر بقاع الجمجمة والحالة العامه سيئة، و«يوسف أشرف جمال»، 5 سنوات، مصاباً بكدمات وسحاجات واشتباه ما بعد الارتجاج، و«مارفي أشرف جمال»، 11 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي كدمات وسحجات بالجسم، وجميع الحالات من منطقة شبرا بالقاهرة.

إصابة 6 في انقلاب سيارة بالحمام

واستقبل مستشفى العلمين 6 مصابين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «العميد»، أمام النقطة الطبية، والمصابون هم: «رضا محمد حسن أحمد»، 44 سنة، من الإسكندرية، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، و«رودينا رضا محمد»، 10 سنوات، بدون إصابات ظاهرة، و«يس رضا محمد»، 6 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«مروان محمد عبد الحميد»، 12 سنة، بدون إصابات، و«ملك رضا محمد»، 12 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، و«هبة محمد مصطفى»، 40 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات بالجسم.

إصابة 4 بانقلاب سيارة بتل العيس في الساحل الشمالي

كما استقبلت مستشفى العلمين 4 مصابين في حادث تصادم سيارتين، إحداهما لنقل الركاب حمولة 7 راكب، وسيارة نقل، بمنطقة «تل العيس» في الساحل الشمالي، والمصابون هم: «محمد عصام مرسي»، 21 سنة، من الإسكندرية، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«حبيبة عصام مرسي»، 16 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، و«سناء عبد الحميد مسعود»، 56 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، و«عصام مرسي علاء»، 61 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس كدمات وسحجات بالجسم.

تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابات المختصة، لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.