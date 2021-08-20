مصرع حلاق ونقاش وبائع خضار في 3 حوادث متفرقة بالخانكة خلال 24 ساعة

شهدت منطقة مركز ومدينة الخانكة في محافظة القليوبية 3 حوادث متفرقة، نتج عنها مصرع مبيض محارة وبائع خضار وحلاق، في حادثي تصادم وحادث سقوط من أعلى، وبالعرض على نيابة الخانكة، برئاسة المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة مركز الخانكة، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بالتصريح بدفن الجثث الـ3 بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الوقائع الثلاثة.

مصرع حلاق صدمته سيارة مجهولة بسرياقوس

ولقى حلاق مصرعه إثر اصطدام سيارة مجهولة به في منطقة معدية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة، وفر قائدها هاربا وجرى نقل الجثة للمستشفى، حيث تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة معدية سرياقوس ومصرع شخص.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير «يونس ف ي» 36 سنة، حلاق، مقيم بقسم ثان شبرا الخيمة بمنطقة المعدية، اصطدمت به سيارة مجهولة، وفر قائدها هاربًا عقب الحادث، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

مصرع مبيض محارة سقط من أعلى سقالة خشبية بالخانكة

وفي مدينة الأمل بدائرة مدينة الخانكة لقى مبيض محارة مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية وجري نقل الجثة للمستشفى.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بمصرع مبيض محارة إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء وقوف «عثمان أ»، 50 عامًا، مبيض محارة، أعلى سقالة خشبية، والقيام بأعمال تشطيبات لواجهة منزل، سقط من عليها، ما أدى لوفاته في الحال إثر إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس ونزيف بالأنف ونزيف داخلي بالمخ، وكدمات متفرقة بالجسم.

مصرع بائع خضراوات صدمته سيارة بالجبل الأصفر

وفي الجبل الأصفر، لقى بائع خضار مصرعه بمنطقة الجبل الأصفر بمركز الخانكة حيث اصطدمت به سيارة نصف نقل أثناء استقلاله عربته الكارو وإصابته بنزيف المخ والصدر وفر قائدها هاربًا.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى السلام العام باستقبال شخص مصاب بنزيف بالمخ والصدر وتوفى في الحال.

وتبين أنه أثناء سير «صبري أ ح» 67 عامًا، بائع خضار، مقيم بمنشية الجبل الأصفر، مستقلًا عربة كارو، اصطدمت به سيارة نصف نقل من الخلف، وفرّ قائدها هاربًا مما تسبب في وفاته بالحال.