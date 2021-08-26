حظك اليوم برج الأسد الخميس 26-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يمتلك عددًا من الصفات القيادية التي تؤهله للإمساك بزمام الأمور في أمور حياته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب ونجاحات وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك كل الحيوية والطاقة وترتفع معنوياتك وتبدو قادرا على العطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شذى، ويوافق تاريخ ميلادها 31 يوليو.