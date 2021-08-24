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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 24-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
01:13 ص | الثلاثاء 24 أغسطس 2021
برج الأسد

برج الأسد

يسعى مواليد برج الأسد للحصول على المناصب، ويتمتع بشخصية جريئة وقوية، ومهارة عالية في الإقناع والحديث، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تخطط جيدا وعليك بعدم المغامرة وابحث سبل تنمية مدخراتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك إشراقة وتجعلك أكثر سحرا وقدرة على السيطرة والتأثير في الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

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