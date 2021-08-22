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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
11:59 م | الأحد 22 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

من الصفات والسمات المميزة والفريدة لدى مولود برج الأسد، أنه يبهر من يتعامل معهم بلباقته وقدراته على القيادة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر والمريخ متنافران في منزلي المال ويحتم عليك ذلك أن تكون حذرا وألا تتسرع في قراراتك ولا تدخل في مغامرات مالية.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تحافظ على اللباقة وألا تتسرع في ردودك وفي إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

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