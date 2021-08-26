حظك اليوم برج العذراء الخميس 26-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:01 ص | الخميس 26 أغسطس 2021
حظك اليوم برج العذراء
مولود برج العذراء يعرف أنّه من الشخصيات القوية التي يمكن أن يلجأ إليها أصدقائه وأقاربه ومعارفه لأخذ النصائح والحكم.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج العذراء مهنيًا
القمر في منزل المدخرات ما يجعلك تحقق مكسباK وتقدم آراءك اليوم بلباقة وموضوعية، وتخطط جيدا للمستقبل.
حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا
تتحرر من ضغوط وتستطيع أن تصلح علاقاتك وتتحسن الأجواء من حولك.
ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان محمد إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 16 سبتمبر.