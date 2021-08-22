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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 23-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
11:59 م | الأحد 22 أغسطس 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يميل مولود برج العذراء إلي ان يكون عمليًا ومنظمًا ويهتم كثيرًا بالتفاصيل الصغيرة، كما يتميز بالحنان والعطاء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

كن هادئا أمام المفاجآت ولا تتسرع في توقيع الأوراق ولا تغامر.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

ينصحك الفلك أن تتجنب القسوة في التعامل مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

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