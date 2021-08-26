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حظك اليوم برج العقرب الخميس 26-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:01 ص | الخميس 26 أغسطس 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

لا يخاف أصحاب برج العقرب من التحديات التي تواجههم، فهم يتمتعون بدرجة عالية من القوة والجُرأة كأن قلوبهم من حديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تستطيع اليوم أن تنظم جهودك وتوظفها في اتجاه سليم، وتثبت قدراتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على عمل توازن بين علاقاتك العاطفية والعائلية.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

 

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