توقيع عقد شراء أوناش الساحة الكهربائية لـ«تحيا مصر» بميناء الإسكندرية

وقّعت شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، عقد شراء 12 ونش ساحة كهربائي عملاق (E-RTG) لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع شركة ليبهر لأوناش الحاويات، التي تعد أحد رواد صناعة المعدات البحرية الثقيلة عالميا، حيث وقّع العقد لواء بحري عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية، وجيرارد أنطوني بنيان العضو المنتدب للتسويق والمبيعات لشركة ليبهر لأوناش الحاويات، وتبلغ التكلفة الإجمالية للعقد 350 مليون جنيه مصري، ضمن خطة توريد معدات المرحلة الأولى للمحطة.

وألقى اللواء بحري عبدالقادر درويش، كلمة بالنيابة عن وزير النقل، خلال مراسم توقيع العقد، بحسب بيان عن وزارة النقل، قائلا إنّ وزارة النقل تعتمد على محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، لتلعب دورا حيويا في منظومة النقل الحديث التي تستهدفها الوزارة، كما أنّ للمحطة دور رئيسي في تحول ميناء الإسكندرية لمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، لارتباطها المباشر بالقطار الكهربائي السريع الذي يربط موانئ البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما تعتبر أحد المحطات المهمة لتغذية الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر الصناعية.

وأكد الوزير، السعي الدائم لشراكة عالمية مع رواد الصناعة في مجالات النقل، بهدف نقل الخبرات والحصول على أفضل المعدات لتحقيق أعلى معدلات أداء وأكبر إنتاجية، مشيرا إلى أهمية هذا العقد كأحد الخطوات المهمة لتجهيز وإعداد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض للعمل العام المقبل، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وجودة المعدات، لافتا إلى التطلع نحو استمرار تعاون شركة ليبهر مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض في مشروعاتها الحالية والمستقبلية نظرا لخبرتها الكبيرة في هذا المجال.

من جانبه، أشاد جيرارد أنطوني، بالفرص المتاحة للتعاون مع شركة المجموعة المصرية في ميناء الإسكندرية، وبالمناخ الاستثماري الواعد في مصر خلال الأعوام الأخيرة، وجهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في تطوير البنية التحتية في الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنّ شركة ليبهر ستدرب وتؤهل الأطقم المصرية التي ستعمل على هذه الأوناش من خلال مرحلتين، الأولى تدريب عناصر في أيرلندا، والمرحلة الثانية تدريب عناصر من أطقم التشغيل في الإسكندرية بعد وصول المعدات لاستيعاب تشغيل المعدات، والتدريب على إصلاح الأعطال اليومية.

يذكر أنّ شركة المجموعة المصرية تعاونت مع الشركة الفرنسية «CMA CGM» مشغل المحطة باختيار مواصفات فنية عالية لأوناش الساحة الكهربائية (E-RTG) هى الاولى من نوعها في مصر كما أنها ذات إنتاجية عالية وتحقق أهداف وزارة النقل للمساهمة في بيئة نظيفة و الابتعاد عن استخدام المعدات الملوثة للبيئة.

حيث أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية هو مشروع قومي ويعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر وأن تنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.