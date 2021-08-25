«عين شمس التخصصي» تحقن ثامن حالة ضمور عضلي

تجري مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس اليوم تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ثامن عملية حقن لطفلة مصابة بضمور العضلات الشوكي بمركز أمراض العضلات والأعصاب بالمستشفى، بأغلى عقار في العالم، وذلك على نفقة الدولة المصرية في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي مجانا على نفقة الدولة.

جامعة عين شمس: الحقن بأغلى دواء في العالم ومجانا ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات

وقالت الدكتور ناجية علي فهمي، مدير وحدة أمراض الأعصاب والعضلات والمشرف على عملية الحقن بمستشفيات جامعة عين شمس، أن العملية التي ستجرى اليوم لطفلة مصابة بضمور العضلات من مدينة طنطا بمحافظة الغربية وتبلغ من العمر عاما واحدا، موضحة أن الحالة كانت من الحالات التي تمت متابعة علاجها بالمركز موضحة أنه تم عرض الحالة على اللجنة العليا وكذلك تقديم التحاليل الفيروسية والجينية الخاصة بها للجنة والموافقة على حقنها على نفقة الدولة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي، مشيرة إلى أنه سيتم العلاج بالعلاج الجيني الأغلى سعرا في العالم ويتم منحه لمرة واحدة فقط.

جامعة عين شمس تحقن الحالة الثامنة لعلاج ضمور العضلات الشوكي بأغلى عقار في العالم تنفيذا للمبادرة الرئاسية

وأضافت ناجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار، موضحة أن عملية الحقن ستتم بالمركز الذي دشنته جامعة عين شمس ليقوم بحقن المرضى ضمن المبادرة الرئاسية، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل الأسر اللاتي بها أطفال مصابين، موضحة أن عملية الحقن ستجرى بتعاون فريق كامل من أطباء وحدة أمراض الأعصاب والعضلات، وكذلك فريق مكافحة العدوى بجامعة عين شمس وفريق الصيدلية الإكلينيكية بالإضافة إلى هيئة التمريض بمستشفى عين شمس التخصصي، وبالتعاون مع شركة نوفارتس مصر.