«عقل» يتابع تطعيم العاملين بتعليم جنوب سيناء بلقاح كورونا

أجرى محمد حامد عقل، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة بمركز تلقي لقاح فيروس كورونا بمدينة طور سيناء، لمتابعة إجراءات تطعيم العاملين بمديرية التربية والتعليم.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات له على هامش الجولة، إن القيادة السياسية حريصة على حصول جميع العاملين بقطاع التعليم على لقاح فيروس كورونا، حتى يسير العام الدراسي المقبل بأمان للمعلمين والطلاب.

كتاب دوري للإدارات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح كورونا

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى إرسال كتاب دوري إلى جميع الإدارات التعليمية، لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين، ولن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي، إلا بعد تلقي اللقاح.

وأشار «عقل» إلى أنه جرى تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي، بمساعدة العاملين للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، وتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات.

تعاون بين مديريتي التربية والتعليم والصحة

وأضاف أنه يوجد تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة، لإنجاز هذا العمل، موجهاً مديري الإدارات بتنظيم حملات توعية للتطعيم، مع موافاة المديرية بتقرير يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية لمتلقي الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولى، والمسجلين لتلقي الجرعات، ومن لم يتلق أي جرعة، ومن لم يقم بالتسجيل.

إقبال العاملين بالمديرية لتلقي اللقاح

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يوجد إقبال من قبل العاملين بالمديرية، مشيداً بوعي موظفي التربية والتعليم بجنوب سيناء، وحرصهم على تلقي التطعيم، حرصاً على سلامتهم وسلامة الطلاب.