«القومي للامتحانات»: الأسئلة تعتمد على فهم وإبداع طلاب كل المراحل

قال الدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومي للامتحانات، إن المركز جرى إنشاؤه عام 1990، من أجل إعداد بنوك الأسئلة في مختلف المواد الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة، وانشغل المركز في السياسات التعليمية التي كانت موجودة من قبل دون تطوير حقيقي بالعملية التعليمية.

النظام الجديد يعتمد على الفهم والتحليل والتطبيق والإبداع

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أنه ومع نظام التعليم الجديد لم يعد يعتمد على الحفظ والتلقين بل يعتمد على الفهم والتحليل والتطبيق والإبداع: «لذلك أنشأنا بنوك أسئلة لجميع مقررات المرحلة الثانوية بمختلف اللغات».

اختبارات لقياس فهم ووعي الطلاب

وأوضح أنه جرى تغيير طريقة بناء الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية لتصبح على أسس علمية سليمة: «المركز كان بيدي اللجان المختارة مواصفات معينة وبناء عليها بيضعوا أسئلة تناسب تلك المواصفات، ولكن وبعد خطوة الدولة لتطوير التعليم كان لا بد من وجود اختبارات حقيقية تقيس درجة الفهم والوعي لدى الطلاب».

«البابل شيت» سهل وبيصحح بالنظام الجديد

وأكد أن «بنك الأسئلة» يعد وعاء يضم آلاف الأسئلة بمواصفات معينة، ومنه يجري سحب عدد من الامتحانات بشكل متكافئ: «بنبحث عن طريقة يجيب فيها الطالب عن الأسئلة، وورقة البابل شيت، وهي ورقة عادية بيظلل فيها الطالب إجاباته وبيختار من بين 4 اختيارات، والورقة دي ميزتها أنها سهلة وبيتم تصحيحها بالنظام الجديد».

وتابع: «في أسئلتنا كلها بنركز على قياس مستويات التفكير، وفي الامتحانات السابقة كانت بتركز على الحفظ والتذكر، ودلوقتي عايزين طالب يقدر يحل مشاكله ويعلق على المشاكل اللي بتقابله ويطبق اللي اتعلمه من مناهج مختلفة، وبتغيير طريقة التعليم سيتغير أسلوب المعلم والطالب من أجل لبناء جيل مصري جديد قادر ينافس على كافة المستويات العالمية».