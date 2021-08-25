3 وظائف مطلوبة بـHSBC وشركة ماستر كارد والبنك العربي.. الشروط والمهام

أعلن عدد من البنوك وبعض الشركات العاملة في القطاع المصرفي المصري، حاجتها لشغل وظائف خالية لديها، على أن تتوافر مجموعة من الشروط والمهام اللازمة للالتحاق بالوظيفة.

وترصد «الوطن» تفاصيل هذه الوظائف الخالية في عدد من المصارف المالية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها على مدار الساعة.

وظيفة بنك HSBC

أعلن HSBC عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «LinkedIn» توافر فرصة عمل بالبنك، وهي «Senior Corporate Banking Manager»، للعمل ضمن فريق البنك بشروط تتمضن الآتي:

- لديه سجل حافل في بيئة تركز على العملاء من الشركات، والقدرة على توقع احتياجات العملاء وتخصيص تقديم الخدمات لهم.

- لديه معرفة قوية بتقييم الائتمان المصرفي التجاري وتطوير الأعمال.

- يملك معرفة قوية بهياكل ومنتجات وخدمات البنك.

- لديه فهم إدارة المخاطر والائتمان يخفف والمعرفة الائتمانية القوية.

- يملك فهما واسعا للمشهد التنافسي والقانوني والتنظيمي، مع معرفة مفصلة بمقترحات ونشاط المنافسين.

- يملك معرفة وفهم البيئة الخاصة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحكومية المتغيرة.

- لدية معرفة قوية بمجموعة كاملة من منتجات المعاملات والخدمات المصرفية للشركات، بما في ذلك الخزينة وإدارة النقد والتمويل التجاري والودائع وتسهيلات سوق المال.

- لديه معرفة خلفية لائقة بالمعاملات المصرفية المهيكلة، والاكتتابات العامة، والتمويل بالرافعة المالية، والقروض المجمعة، والاكتتابات الخاصة، والسندات والتوريق وأسواق رأس المال العالمية.

- خبرة في العمل في مجال الخدمات المصرفية للشركات أو غيرها من القدرات المصرفية ذات الصلة بالائتمان.

- لدية قدرة تحليلية مثبتة، مع خبرة في إدارة الائتمان أو العلاقات داخل القطاع التجاري.

- يملك إثبات القدرة على الابتكار وتقديم حلول مبتكرة ومرنة للعملاء.

- قابل للتكيف ومرن ومستعد لتنفيذ التغيير.

- مهارات فائقة في الكتابة والعرض التقديمي.

وظيفة شركة ماستركارد

نوهت شركة ماستركارد للدفع الإلكتروني عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية، وهي «Associate Managing Consultant, Digital Marketing, Data & Services»، بشروط ومؤهلات هي:

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير، وخبرة عملية لا تقل عن 3 - 5 سنوات بعد الانتهاء من درجة البكالوريوس.

- لديه خبرة في منظمة استشارية كمستشار.

- يملك خبرة مباشرة في إدارة العديد من الأشخاص عبر مسارات عمل متعددة.

- لديه مهارات حل المشكلات التحليلية والكمية الاستثنائية والقدرة على هيكلة التحليلات لتشكيل حلول تعتمد على البيانات لتحديات العميل الغامضة.

- القدرة على توصيل الأفكار المعقدة بشكل فعال، سواء شفهيًا وكتابيًا، باللغة الإنجليزية ولغة المكتب المحلية.

- إظهار القدرة على بناء علاقات مبنية على الثقة مع جهات اتصال العملاء على مستوى الصغار والكبار.

- القدرة على القيام بمهام متعددة في بيئة سريعة الخطى تعتمد على المواعيد النهائية.

- مهارات متقدمة في Word وExcel وPowerPoint مطلوبة، ويفضل خبرة SQL / البيانات.

- القدرة القوية على حل المشكلات المنظم والمهارات الكمية.

وظيفة البنك العربي الإفريقي الدولي

شارك البنك العربي الإفريقي الدولي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية، وهي «UI/UX designers»، وشروطها كالتالي:

- إجراء بحث أولي للمستخدم.

- تصميم تجربة متعددة القنوات مرغوبة وبديهية.

- تقديم عناصر تصميم مرئية متسقة لتجربة المنتج.

- مسؤول أيضًا عن تطوير الإطارات السلكية والتصميمات المرئية، والتحقق من صحة الحلول بشكل متكرر مع المستخدمين، وهي جزء لا يتجزأ من أعمال البحث واختبار المستخدم.