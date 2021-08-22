تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021.. توقعات بخفض درجة القبول لـ 86%

يرغب المئات من طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة 2021 شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة في الالتحاق بـ «كلية الذكاء الاصطناعي» بمختلف الجامعات، لما لها من مستقبل كبير إذ يحصل الفرد على فرصة عمل بسهولة بعد التخرج، الأمر الذي جعلها في مقدمة رغبات طلاب قسم العلمي في المرحلة الأولى، خلال أول يومين لتنسيق الثانوية العامة في الجامعات المختلفة، إذ تنتشر كلية الذكاء الاصطناعي في 9 جامعات مختلفة وهي «القاهرة، والمنوفية، والأقصر، والزقازيق، وحلوان، وطنطا، كفر الشيخ، والإسماعيلية، وبني سويف».

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021

وبدأت كلية الذكاء الاصطناعي في مصر، عام 2019 بعدما أطلق فكرتها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب عام 2019، وبدأت أول كلية للذكاء الاصطناعي في مصر في جامعة كفر الشيخ، ثم بدأت باقي الجامعات في إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في باقي المحافظات، إذ بلغ عددها 9 جامعات حتى الآن.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021.. تقبل طلاب العلمي فقط

ويقبل تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021، طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة فقط بشعبتيها العلوم والرياضيات، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021.. خفض درجات القبول

وفي العام الماضي، بدأ تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021 من 91.8 في بعض الجامعات، و93.4 في بعض الجامعات الأخرى، فيما يتوقع الكثيرون خفض درجات القبول بكلية الذكاء الاصطناعي 2021 هذا العام إلى 86% بسبب انخفاض معدل التنسيق عن الأعوام السابقة بنسبة تراوحت بين 6% إلى 10%.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2021.. تضم 4 أقسام رئيسية

وتضم كلية الذكاء الاصطناعي 4 أقسام رئيسية، وهي:

- برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

- الروبوتات والآلات الذكية.

- تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

- علوم البيانات.

كما تتعدد البرامج في مختلف الكليات، وتضم العديد من البرامج المعلوماتية الحيوية لطلاب، منها المعلومات الطبية في جامعة بني سويف، وهي نتاج التعاون بين كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية الطب بالجامعة، ويحصل الطالب عقب تخرجه على درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في المعلوماتية الطبية.