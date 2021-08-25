إيرادات الأفلام المعروضة في السينما المصرية.. «العارف» في الصدارة

إيرادات الأفلام المعروضة في السينما المصرية يهتم بها الجمهور بالتزامن مع إضافة فيلم جديد في السينمات، وهو «200 جنيه»، الذي بدأ عرضه، اليوم الأربعاء 25 أغسطس، ويستعرض «الوطن» إيرادات الأفلام المعروضة في السينما المصرية، في الوقت الحالي، حيث تضم دور العرض 6 أفلام هي «النمس والإنس»، «موسى»، «العارف»، «مش أنا»، «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» و«200 جنيه».

إيرادات الأفلام المعروضة في السينما المصرية.. العارف يتخطى 50 مليونا

ويتصدر إيرادات شباك التذاكر فيلم «العارف» لأحمد عز وأحمد فهمي وكارمن بصيبص، وحقق ليلة أمس 254 ألف جنيه، وحقق إجمالي إيرادات بلغت 53 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثاني فيلم «مش أنا» لتامر حسني وماجد الكدواني وحلا شيحة بإجمالي إيرادات بلغت 44 مليون جنيه، وحقق مساء أمس إيرادات بلغت 74 ألف جنيه.

هنيدي يتفوق على كريم عبد العزيز

وفي المركز الثالث من حيث إجمالي الإيرادات، جاء محمد هنيدي ومنة شلبي بفيلم «الإنس والنمس»، وحقق إيرادات بلغت 38 مليونًا و789 ألف جنيه، أما ليلة أمس فحقق إيرادات بلغت 764 ألف جنيه.

أما المركز الرابع، فكان من نصيب كريم عبد العزيز ودينا الشربيني بفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، والفيلم حقق 38 مليونًا و165 ألف جنيه.

المركز الخامس كان من نصيب فيلم «موسى»، بطولة إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز، والذي تذيل قائمة الإيرادات بتحقيقه 9 ملايين جنيه إجمالي العرض في أسبوعين، وحقق مساء أمس 402 ألف جنيه.

ولم تصدر غرفة صناعة السينما أية أرقام بفيلم «200 جنيه» الذي بدأ عرضه اليوم الأربعاء، وكان أبطال الفيلم احتفلوا بالعرض الخاص له مساء أمس في سينما «داندي مول»، وحضر العرض الخاص عدد كبير من أبطال الفيلم منهم إسعاد يونس، أحمد السعدني، غادة عادل، هاني رمزي، ليلى علوي، مي سليم، دينا فؤاد، بينما غاب أحمد آدم وأحمد السقا عن الحضور.