أول تعليق من «مستقبل وطن» على شراء نادي كوكاكولا: لا نملك 80 مليون جنيه

نفى النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، القائم بأعمال رئيس نادى مستقبل وطن، ما تردد من أنباء عن شراء نادي مستقبل وطن لـ«نادي كوكاكولا»، قائلا: إن الحديث عن شراء نادي مستقبل وطن لنادي كوكاكولا، عار تماما عن الصحة.

نادي كوكاكولا

وكانت أنباء جرى تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، عن شراء نادي مستقبل وطن، لنادي كوكاكولا الصاعد حديثا للدوري الممتاز المصري، مقابل مبلغ 80 مليون جنيه.

وقال الجندي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نادي مستقبل وطن ليس له علاقة بنادي كوكاكولا، ولم يجرِ مناقشة هذا الأمر من قبل.

نادي مستقبل وطن

وأضاف رئيس نادي مستقبل وطن، أن النادي لا يملك المبالغ الطائلة لشراء نادي كوكاكولا، وأن أي موارد يجري توفيرها، يتم صرفها على نادي مستقبل وطن من أجل تطويره، حتى يكون في أقرب وقت ضمن فرق الدوري الممتاز المصري.

ولفت النائب أحمد الجندي، إلى أن نادي مستقبل وطن، سيلعب الموسم الجديد في دوري الدرجة الثالثة الصاعد له حديثا، موضحا أن نادي مستقبل وطن، تعاقد مع إدارة فنية جديدة لتقود الفريق فنيا في الموسم الجديد.

وقال أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، القائم بأعمال رئيس نادى مستقبل وطن، إن نادي مستقبل وطن يبحث ملف الصفقات والأمور الفنية المطلوبة مع الإدارة الفنية الجديدة، من أجل الصعود لدوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

دوري مستقبل وطن

وأقيمت فعاليات الدور الأول من الموسم الثالث لمسابقة دوري مستقبل وطن بجنوب سيناء، التي انطلقت بمدينة شرم الشيخ، وفاز فريق «دولفين شرم الشيخ» بالمركز الأول، ليحصل على كأس البطولة، ويتأهل إلي دوري المحافظة، في حين احتل فريق المصريين المركز الثاني، وحصل فريق نادي شرم الشيخ الرياضي على المركز الثالث، وفريق شرم الشيخ على المركز الرابع.