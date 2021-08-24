«دولفين شرم» يحصد بطولة دوري «مستقبل وطن» بجنوب سيناء

اختتمت فعاليات الدور الأول من الموسم الثالث لمسابقة دوري مستقبل وطن بجنوب سيناء، والتي انطلقت بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف النائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة.

وفاز فريق «دولفين شرم الشيخ» بالمركز الأول، ليحصل على كأس البطولة، ويتأهل إلي دوري المحافظة، في حين احتل فريق المصريين المركز الثاني، وحصل فريق نادي شرم الشيخ الرياضي على المركز الثالث، وفريق شرم الشيخ على المركز الرابع.

توزيع كأس البطولة والميداليات الذهبية على الفريق الفائز بالمركز الأول

وقال جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، إنه جرى توزيع كأس البطولة والميداليات الذهبية على الفريق الفائز بالمركز الأول، والميدالية الفضية للمركز الثاني، والميدالية البرونزية للمركز الثالث، وشهادات تقدير للمدربين والإداريين وحكام البطولة، ومدير عام نادي شرم الشيخ الرياضي.

وأوضح أمين الحزب في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تحصل الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بكل مدينة على جوائز مالية كبيرة، بخلاف الكأس للفريق الأول والميداليات للمركزين الثاني والثالث.

جوائز مادة كبرى للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى

وتابع: «كما سيحصل الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة على ميدالية وكأس وجائزة مالية تقدر بنحو 25 ألف جنيه، والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، والمركز الثالث ميدالية و 15ألف جنيه».

وأشار إلى أن الفريق الأول على مستوى الجمهورية سيحصل على ميداليات بجانب درع، وجائزة مالية قدرها نصف مليون جنيه، والثاني سيحصل على ميداليات وجائزة مالية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

وأوضح أن المباراة بدأت قوية وسريعة وحقق فريق المصريين الفوز علي دولفين شرم الشيخ في الشوط الأول 2/0 وفي الشوط الثاني حقق فريق دولفين شرم الشيخ الانتصار بنتيجة 4/3 في مباراة قوية واتسمت بالمهارات والحماس والقوة البدنية العالية وأحرز أهداف الفوز لفريق دولفين شرم محمد وحيد، ومحمد صالح،ومحمد عبد القوي، ومصطفي السروجي.

وانتهت المباراة بفوز فريق دولفين شرم الشيخ 4/3 وتسلم كأس البطولة عمرو ناصر التوني كابتن الفريق وتحت قيادة هاني عبد الله المدير الفني ومحمد حمزة اداري الفريق وسط فرحة عارمة وجمهور كبير من أهالي شرم الشيخ وسياح المدينة بملاعب نادي شرم الشيخ الرياضي وأدار حكام المباراة كابتن السباعي حماده وكابتن أسامة رجب من الحكام الممتازيين بجنوب سيناء وتنظيم موفق من عمرو عفيفي منظم البطولة.