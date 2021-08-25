عضو شعبة السياحة: قبول اللقاح الصيني بالسعودية أمر إيجابي

قال على المانسترلي، عضو شعبة السياحة الدينية، وعضو مجلس إدارة شركات السياحة بالغرفة التجارية، إن اعتماد المملكة العربية السعودية للقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يعد أمرا إيجابيا، وسيجري إعطاء جرعة تنشطية ثالثة للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح الصيني قبل السفر إلى السعودية، لكن الذين حصلوا على أي لقاحات أخرى، لن يكونوا مضطرين للحصول على جرعة ثالثة.

رغبة في إعادة العمالة المصرية

وأضاف «المانسترلي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة ترغب في إعادة العمالة المصرية إلى السعودية مرة أخرى، وفتح باب العمرة والحج إلى السعودية.

انتظار رفع اسم مصر من قائمة الدول الممنوعة من العمرة

وتابع عضو شعبة السياحة الدينية: «منتظرين رفع السعودية لمصر من قائمة الدول التي لا تستطيع أن يسافر أفرادها للحصول على العمرة، لكن بعد الإعلان عن ضرورة توفير الجرعة التنشيطية، فإن هناك انتظارا لعودة العمرة إلى السعودية مرة أخرى، عشان تبدأ بقى رحلة الطيران تاني بين البلدين، كان الحد الأقصى للمصريين للخروج للعمرة 500 ألف معتمر، وده ممكن يقل بسبب المستجدات لموضوع كورونا، رمضان فيه حصة ثابتة لمصر 100 ألف معتمر، إنما باقي الشهور ثابتة 400 ألف مصري، وفي الحج العدد المحدد 70 ألف حاج».

ظهور فيروس كورونا المستجد

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان الصينية، في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالمي في مارس 2020، بحسب منظمة الصحة العالمية، وتنافست الدول لإنتاج لقاحات مضادة، وعلى رأسها روسيا الاتحادية والصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.