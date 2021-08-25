محافظ الغربية يدشن مبادرة «اطمئن على قلب طفلك» بالمحلة

شهد مسرح غزل المحلة بمحافظة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، تدشين عدة قوافل ومراكز طبية ضمن مبادرة «سلامة قلبك»، التي تتبناها جمعية «قلوب أصحاء»، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وعدد من الجمعيات الأهلية، حفاظاً على سلامة وأرواح الأطفال .

تدشين مبادرة «اطمئن على قلب طفلك» بمسرح غزل المحلة

وأعلن الدكتور علاء الغمراوي، مؤسس مبادرة «اطمئن على قلب طفلك»، أن مبادرة «سلامة قلبك» للكشف المبكر عن العيوب الخلقية في قلوب الأطفال حديثي الولادة، انطلقت منذ عام ونصف، لكنها توقفت بسبب تداعيات كورونا.

كما لفت «الغمراوي» إلى أن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، أحيت مبادرة «اطمئن على قلب طفلك» لإنقاذ حياة الأطفال.

مشاركة القيادات التنفيذية والصحية لتدشين المبادرة

وتم إطلاق المبادرة بمشاركة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والفنان محمد ثروت، رئيس مؤسسة «ثروت» الخيرية، والدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وعدد من وكلاء الوزارات والتنفيذيين.

وتابع مؤسس المبادرة أن السيدة الحامل لابد أن تبتعد عن أي أماكن يتواجد بها مدخنون، وكذلك مريضة السكر غير المنتظم، لابد من تنظيمه، محذراً من زواج الأقارب، وعدم الجلوس طويلاً أمام مواقع السوشيال ميديا.

وأعلن «الغمراوي» عن تدشين عيادات متنقلة للكشف المبكر عن الأطفال المرضى بعيوب خلقية في القلب، لافتاً إلى أن هناك 10 مراكز جديدة لاكتشاف العيوب الخلقية لقلوب الأطفال في عدد من الجمعيات، ضمن المبادرة.

نصائح علمية للسيدات بعدم الجلوس أمام وسائل السوشيال

وحذر مؤسس المبادرة من الجلوس أمام وسائل السوشيال ميديا بكثرة، حيث يسبب ذلك مشاكل كثيرة للمرأة الحامل عند الولادة خاصة للجنين، قائلاً: «القصة كبيرة والتوعية مهمة، والوقاية خير من العلاج»، مؤكداً أن 70% من حالات وفيات الأطفال تكون بسبب إصابتهم بعيوب خلقية عند الولادة.

ومن جانبه، أكد الفنان محمد ثروت أنه لا يدخر جهداً في أن يقدم يد العون من أجل الحفاظ على حياة الأطفال، مشيراً إلى أنها «رسالة مهمة، ودورنا في المؤسسة منذ أكثر من 25 سنة، نقدم رعاية مجتمعية ودعماً خيرياً للمستحقين وغير القادرين».

«حياة كريمة» تهتم ببناء الإنسان والتمكين الاقتصادي

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مبادرة «حياة كريمة» تهتم ببناء الإنسان والتمكين الاقتصادي، معتبراً أن معظم المشكلات في القرية المصرية نتيجة التسرب من التعليم، والأمراض، وبالتالي عندما يتحدث الرئيس عن تطوير وتنمية القرية المصرية، فهي بداية لتصحيح الأوضاع وبناء الإنسان، وتابع بقوله: «كلنا نتكاتف من أجل إنجاح هذه المبادرة، وأقل شيء أن نقف وراء الرئيس وندعمه، ونكون جميعاً على قلب رجل واحد، من أجل النهوض بمصر».

وفي ختام المؤتمر تم توقيع وثيقة «شركاء الخير»، التي تتضمن عدة جمعيات أهلية مشاركة في مبادرة «سلامة قلبك».