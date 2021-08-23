تجربة بسيطة تكشف وجود مشكلة في عداد الكهرباء.. تعرف عليها

أكد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المشترك يستطيع اكتشاف وجود خطأ أو مشكلة بالعداد، عند إجراء تجربة بسيطة وسهلة، من خلال إدخال الكارت الخاص بالعداد «مسبق الدفع أو الكودي أو الذكي»، الذي يجري شحنه عبر الكروت، والنظر للشاشة لمعرفة النتيجة، لافتا إلى أنه إذا ظهرت القيمة المتبقية من الشحن، يكون العداد سليمًا.

حالة يجب على المشترك إبلاغ وردية الكهرباء تحسبا لتخزين العداد قراءات تمثل مبالغ مالية كبيرة

وأشار جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه عند ظهور «0» على الشاشة بوضع الكارت والعداد، يعمل بصورة طبيعية فهنا يكون الخطأ، ويجب على المشترك إبلاغ وردية الكهرباء القريبة منه بهذا، تحسبا لتخزين العداد القراءات التي تمثل عبئًا ومبلغًا ماليًا كبيرًا على المواطن، عند اكتشاف العطل أو الخطأ، وهنا يجري تغييره خلال 24 ساعة، خاصة إذا كان العداد سليمًا.

حالات تركيب عداد دون دفع المشترك أي قيمة أو مصاريف

ولفت جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن الشركة تقوم في هذه الحالة، بتركيب العداد دون دفع «المشترك» أي قيمة أو مصاريف، عند ثبوت عدم حدوث تلاعب، مشيرا إلى أن يكون العداد به خطأ أو عطل، عندما يرفض استقبال أو الاستجابة لقيمة الشحن الجديدة، التي يجري إدخالها، لضمان عدم فصل التيار، وفي هذه الحالة، تعمل إدارة الكهرباء تهيئة للعداد، لاكتشاف العيب أو الخطأ التقني أو الفني بالعداد، وعند عدم استجابة العداد للمحاولات، يتم استبداله على نفقة الشركة.

الخطوات التي يجب اتباعها في حال اكتشاف عطل فني بالعداد

- عليك إدخال كارت الشحن الخاص بالعداد فإذا لم يعرض قيمة الرصيد فاعلم أنه يوجد عطل فني.

- الاتصال برقم 121 للإبلاغ عن العطل.

- عليك التوجه إلى فرع الكهرباء التابع له.

- سيقوم المعاين بالتوجه إلى منزلك لفحص العداد.

- إذا ثبت وجود عطل فني سيتم استبداله بعداد جديد.