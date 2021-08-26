بنك مصر يعلن عن وظائف شاغرة لخريجي حاسبات ومعلومات.. تعرف على التفاصيل

أعلن بنك مصر عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة عبر الصفحة الرسمية له على موقع التوظيف «لينكد إن»، للعمل في وظيفة مهندس تكنولوجيا ومعلومات، في فروع البنك المختلفة الموجوده بمصر.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل وظائف بنك مصر التي أعلن عنها، وجاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في مجال العمل المطلوب لمدة 5 سنوات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه القدرة على الدعم واتخاذ القرار في الهندسة على مستوى الفريق والمنتج.

- أن يكون المتقدم للوظائف على درايه بأنماط تصميم Android لبناء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير.

مسؤوليات الوظيفة

- إعداد تصميمات منخفضة المستوى لأعضاء الفريق.

- أن يوجه فرق المشروع على استراتيجية التكنولوجيا ذات الصلة وممارسات الترميز والتكامل المستمر والآلي.

- يكون مسؤولا عن التصميم الفني للمنتج.

- أن يكون عمليًا في البرمجة لمساعدة الفريق على ذلك.

- يعمل المتقدم للوظيفة مع مالك المنتج لموائمة خارطة الطريق.

- أن يكون المتقدم للوظيفة لديه نقاط القوة والفرصة القوية ليكون ضمن المجموعة الفنية.

- من الضروري أن يكون المتقدم للوظائف لديه معايير والقبول والتواصل مع العملاء لإجراء المقايضات بشكل فعال مع المصممين.

- يبحث الموظف باستمرار عن أفضل الطرق والحلول التقنية للمشكلات، وتصميم الحلول بعد الاتفاق عليها.

- أن يكون المتقدم للوظيفة لديه القدرة على تحدي الوضع الراهن.

- يوفر الموظف للفريق خارطة طريق للتنفيذ.

- ينظم المتقدم للوظائف ممارسات هندسة البرمجيات للحصول على جودة أكواد أعلى.

- يتشارك المسؤول عن تلك الوظيفة المسؤولية مع «مالك المنتج»؛ لبناء مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للتطوير.

- تقديم التقارير إلى رئيس الهندسة، وموائمة أعضاء الفريق ومتابعة الأداء وحل المشكلات الفنية.

ويمكن التقديم لوظائف بنك مصر من خلال الحساب الرسمي الخاص بالبنك على موقع التوظيف «لينكد إن».