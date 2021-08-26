«الأزهري»: أهل الطالبة علياء أغرقوني في كرمهم.. وأتكفل بكل مصاريفها

خصص برنامج «مساء DMC» فقرته الحوارية لاستضافه علياء ياسر، الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين، وأسرتها مع الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية.

أسامة الأزهري: أهل الطالبة علياء أغرقوني في كرمهم

وقال «الأزهري،» إنه تواصل مع والد الطالبة الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين قبيل ذهابه إليهم في منزلهم، ورحبوا بمجيئه على الفور ثم حضر لقريتهم: «استقبالهم ليا كان فوق ما كنت اتوقع أو أتخيل، وأغرقوني في كرمهم، وكان ليا الشرف إني أكون في ضيافتهم».

الأزهري: متكفل بكل مصاريف الطالبة دراسيا لحين وصولها لمرتبه الدكتوراه

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أمس الأربعاء، أنه داعم ومتكفل بكل مصاريف الطالبة دراسيا، لحين وصولها لمرتبة الدكتوراه، كما أنه رتبت عمرة لها قريبا: «العمرة هدية مقدمة من والد المذيع رامي رضوان، وقريبا ستزور الحرم».

وأكد الدكتور أسامة الأزهري: «مفتاح كل هذا المشهد هو العلم والنبوغ والتفوق، ومن أراد أن يكرم في الدنيا والأخرة فعليه بالعلم».

علياء ياسر: «الدكتور أسامة تنبأ لي إني أبقى خليفة للدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي»

فيما قالت الطالبة علياء ياسر، الثانية على الثانوية الأزهرية مكفوفين، إنها بحثت عن الفيديو الخاص بالدكتور أسامة الأزهري، الذي ذكرها فيه، وأخبرها به بعض أصدقائها، لكنها لم تعثر عليه في اليوم ذاته، ووصلت إليه خلال اليوم التالي: «سمعته أنا وبابا، والدكتور أسامة تنبأ ليا إني أبقى خليفة للدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي».

علياء ياسر: «بعدما تواصل معي الدكتور أسامة الأزهري معرفتش أنام»

وأكدت الطالبة، خلال استضافتها بالبرنامج المذكور، إلى أنها لم تتوقع أبدا أن يزورها الدكتور أسامة الأزهري لمباركتها في منزلها: «أنا وقعت على الأرض من الصدمة، وبعدين لقيت مكالمة من مكتب الدكتور أسامة الأزهري وقالولي هيتواصل معاكي، وفي اليوم ده معرفتش أنام، والبيت كله كان فرحان».

وتابعت: «بابا دايما كان بيدعمني مباشر، وأمي هي الجندي الخفي في حياتي، وكانت بتساعدني في المذاكرة، وحجات بسيطة كانت بتعملها وصلتني لحجات كتير حلوة في حياتي، ولما كنت بطلع الصبح أروح امتحان وتدعيلي كانت المواد صعبة، ولكن كنت واثقة إن ربنا هيكرمني علشان خاطرها، وأنا عايزه أكون جزمة أمي تلبسها في رجليها وليا الشرف».

والد الطالبة علياء: «لما الشيخ أسامة وعد علياء بمفاجئة غير متصورة كان عنده حق»

بينما قال الشيخ ياسر أنور عيد، والد الطالبة علياء، إنه لم يتخيل أن يتواصل معه الدكتور أسامة الأزهري من أجل مباركته على نجاح ابنته: «أول ما سمعت صوته في التليفون ظليت فترة ألملم في نفسي، ولم أتوقع أن يبلغ الدكتور أسامة من التواضع أن يأتينا بنفسه، كان شيء غير متصور فعلا، ولما وعد علياء بمفاجئة غير متصورة كان عنده حق».

وقالت أميرة عبدالسلام، والده الطالبة علياء ياسر، إنها دائما ما كانت تتوقع بأن تكون ابنتها من المتفوقين وفي مراتب متقدمه بين أقرانها: «كنت أتوقع إن بنتي تكون ذات مركز متقدم على أصحابها، وسعادتي مكنتش توصف».