الأول على الثانوية الأزهرية يقبل يد والدته ويهديها مصحفًا: «محاولة لشكر أفضالك»

أهدى أمير محمد فهمي، الأول مكرر على الثانوية الأزهرية، لوالدته عفاف توفيق محمود، باقة من الورد ونسخة من القرآن الكريم، قائلا: «عاوز أشكرها أولا وأخيرا، وأهديها هدية بسيطة، أعظم كتاب وأعظم دستور وأعظم كلام».

والدة الطالب: السوشيال ميديا مشكلة كل بيت

وتابع «فهمي»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، «دة محاولة شكر لأفضالك، وأنا عارف أنها مش هتكفي، ولو جزء 1 في المليون من فضلك، ومن كرمك وتعبك معايا».

وقالت والدة الطالب، إن السوشيال ميديا مشكلة كل بيت، «الموبايل المفروض يكون تكنولوجيا بناءه، لكن احنا استعملناه استعمال مش كويس، وأنا حطيت لأولادي حدود لاستعمال الموبايل، مقدرش آخد منهم التليفونات، هما عارفين مصلحة نفسهم، ومقدرين إن التليفون المحمول والنت استعمالهم كوسيلة كويسة، ونستعملهم صح، مش شغال عمال على بطال مع أصحابهم».

أولادي لما بيغلطوا مش بتهاون معاهم.. لازم أعلمهم

وأضافت خلال استضافتها بنفس البرنامج: «بتعامل مع أحفادي زي أولادي، لما بيغلطوا مش بتهاون معاهم، لازم أعلمهم، لما بحب أعاقبهم مش بوصلهم للمكان اللي هما عاوزينه، ممكن أعاقبهم بعدم الحديث معهم، والتعرض عنهم ودة بيحسسهم أنهم فعلا غلطوا ودة أكبر عقاب».

وأشار عمارة محمد فهمي، صيدلي حر وشقيق الأول مكرر على الثانوية الأزهرية، «لا اتذكر أبدا أن والدتنا استعملت أي أنواع من العنف، هي مجرد تحسسني أنها زعلانة مني، كانت كبيرة جدا، مش حكاية خوف منها، لكن كنت واثق أنها مفتاح الجنة والتوفيق في الدنيا».

وأشار إلى أن والده أوصى قبل وفاته بأولاده «أمير» و«أميرة»، كانت وصية واضحة، «وصيته مكنتش كلام لكن افعال، كان شديد في الحق ومحارب في سلاح الدفاع الجوي سنة 73 وبالتالي كانت طبيعته في التعامل معانا كلنا فيها الكثير من الحزم في الاجتهاد والنظام في الحياة والتفوق ما انعكس لا إيراديا علينا وبالذات على أمير وأميرة».