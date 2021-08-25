بداية النهاية.. أول صور لقصر «أندراوس» بعد تسويته بالأرض في الأقصر

أنهت الأجهزة التنفيذية في محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، عمليات هدم وإزالة قصر «توفيق باشا أندراوس» التاريخي، الذي تخطى عمره 120عاماً، عقب أعمال إزالة وهدم للقصر بدأت منذ يوم الاثنين الماضي، واستمرت حتى مساء اليوم، من خلال اللوادر وعربات النقل الخاصة بنقل الأتربة عقب الإزالة التي تتم داخل القصر.

بدأت أعمال إزالة القصر من الأعلى إلى الأسفل، ومن الخلف إلى الأمام، حتى تمت عمليات الإزالة بالكامل، وتم تسوية القصر كاملاً بالأرض، وجاءت عملية الإزالة بعدما صدر قرار من هيئة الآثار بمحافظة الأقصر بالهدم، بعد تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعدم سلامة القصر وجدرانه وأصبح يُشكل خطراً على المارة.

عمليات الهدم بدأت بإزالة النوافذ الخشبية والأبواب

بدأت أعمال الإزالة والهدم في القصر التاريخي من خلال إزالة الأبواب والنوافذ الخشبية، بداية من الخلف وحتى الأمام، والتي استغرقت يومين كاملين، وفي ذات الوقت تم هدم السور الخلفي للقصر والذي يطل على طريق الكباش داخل معبد الأقصر، عقب ذلك نُقلت جميع الأتربة خارج المنطقة بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء طارق لطفي رئيس مجلس المدينة.

أعمال الإزالة لم تتم سوى وسط وجود تشديدات أمنية من قبل مديرية أمن الأقصر، والتي وضعت كردونًا أمنيًا حول المنطقة، لمنع حدوث مناوشات محتملة أثناء فترة العمل والإزالة للقصر، ولتأمين عملية الإزالة والهدم بالكامل.

في اليوم الأخير.. تسوية قصر أندراوس بالأرض

وفي اليوم الأخير لعمليات الإزالة، اليوم الأربعاء، أنهت سلطات المحافظة عمليات الإزالة والهدم بإزالة القصر التاريخي وهدمه بالكامل، حيث تمت تسويته بالأرض، حيث أصبح مجرد كميات ضخمة من الأتربة والأخشاب الخفيفة نواتج أعمال الحفر.

ويعود القصر التاريخي لأكثر من 120عاماً، وشهد عدة أحداث مرت على الشعب الأقصري منها سياسية وحوادث بشعة، فضلاً عن محاولات سرقة، سواء للتحف الموجودة بداخله، أو حتى عمليات تنقيب وحفر أسفل القصر.