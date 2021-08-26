بعد اللواء عبدالحميد الهجان.. قصة 4 محافظين أصيبوا بفيروس كورونا

بعد أيام قليلة من تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، التي أكد فيها أن مصر دخلت الموجة الرابعة من كورونا، وسط تصريحات الخبراء بإنها ستبدأ نهاية سبتمبر المقبل، وذكر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي وجود سلالة دلتا في الدولة منذ يوليو الماضي، أصيب رابع محافظ بالفيروس المستجد «كوفيد 19»، وهو اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأصدرت المحافظة بيانا أمس الأول الثلاثاء تعلن فيه عزل المحافظ في استراحته ببنها، وخضوعه لبروتوكول وزارة الصحة، مع تأجيل الدعوة الموجهة للمحافظ لحضور صلاة الجمعة في المدينة المذكورة، بمناسبة عيدها القومي، والتي كان مقررا أن يحضرها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومحافظين سابقين وقيادات شعبية إلى موعد غير محدد.

إصابة أول محافظ في مايو 2020

أصيب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بكورونا بعد ساعات قليلة من إصابة مدير الشؤون البيئة بالمحافظة، بعد شهرين فقط من دخول الفيروس مصر، وعزل المحافظ لعدم اختلاطه بالآخرين، وآخذ عينات من المخالطين للتأكد من عدم إصابتهم، وبعد أيام تعافى ولم تحدث له أي تطوارات.

إصابة محافظ المنوفية و 4 من مساعديه

كما أصيب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية و4 من مساعديه بفيروس كورونا المستجد في نوفمبر 2020، وقرر تخفيض عدد العاملين بكل الجهات الحكومية بالمحافظة بنسبة 25% من إجمالي العاملين، واستبعاد الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

إصابة محافظ الإسكندرية

وأصدرت محافظة الإسكندرية بيانا في ديسمبر 2020 تعلن فيه إصابة المحافظ محمد الشريف بفيروس كورونا، وثبوت إيجابية مسحته، وخضع للعزل المنزلي مع متابعة عمله عن بعد، وطهرت المحافظة المباني، وعزل كل من خالط الأول.

قصة ظهور أول حالة كورونا في مصر

وظهرت أول إصابة لفيروس كورونا المستجد بمصر في فبراير 2020، على يد شاب صيني جاء إلى القاهرة من مدينة ووهان، بؤرة الفيروس في الدولة الآسيوية، ومن بعدها تزايد الإصابات.

وتستعد مصر حاليا لدخول الموجة الرابعة من الفيروس، في ظل تحور السلالات، وسط خطة من الدولة لزيادة تطعيم المواطنين بهدف تلقيح نحو 20% منهم، مع توفير جرعات محلية الصنع من لقاحات صينية، بالتنسيق مع بكين.