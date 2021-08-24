إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا وعزله منزليا

أعلنت محافظة القليوبية إصابة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بفيروس كورونا المستجد، وجري عزله في استراحة المحافظة بمدينة بنها، وفقا لبيان صادر من المحافظة، منذ قليل، أكد أن حالته العامة مستقرة ويتماثل للشفاء.

جائ ذلك بعد تفقد المحافظ حملة تطعيم موظفي الديوان العام بلقاح كورنا المستجد، مؤكدا خلال جولته أنه تلقي اللقاح، ليفاجئ الجميع بإعلان إصابته بالفيروس.

عزل المحافظ بعد إصابته بكورونا في استراحة المحافظة وفحص المخالطين

ويتلقي المحافظ الآن العلاج والرعاية الطبية داخل استراحة المحافظة ببنها تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، فيما جري عزل بعض العاملين بالمحافظة المخالطين للمحافظ، وإجراء التحاليل اللازمة لهم للإطمئنان عليهم.

تأجيل زيارة وزير الأوقاف للقليوبية بعد إصابة المحافظ بكورونا

وأعلنت المحافظة في بيانها، أنه تقرر تأجيل الدعوة الموجهة لوزير الأوقاف وعدد من المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية والشعبية، لحضور خطبة الجمعة والتي كان من المقرر إقامتها بمسجد ناصر ببنها، نظرا لإصابة المحافظ بفيروس كورونا.

أخر انشطة المحافظة قبل إصابته بكورونا جولة ببنها وشبرا

وكان آخر نشاط للمحافظ قبيل إعلان إصابته بالكورونا، إجرائه جولة لمشروعات مدينتي بنها وشبرا تفقد خلالها الموقف العمومي لمتابعة أعمال تطوير خطوط النقل الداخلي الجديدة للعاصمة الإدارية، وباقي أنحاء المحافظة، كما زار المحافظ مكتبة المنار ببنها وأمر بتجديد المكتبة واستغلالها بشكل يليق بالمحافظة وتابع أعمال التطوير بمحيط المدرسة اليابانية الجديدة ببنها وتطوير ميدان المحطة.