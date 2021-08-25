وزير التعليم العالي يضع حجر أساس المجمع الطبي بجامعة مطروح.. أول مرحلة بـ650 مليون جنيه

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، الحرم الجامعي الجديد لجامعة مطروح الحكومية بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح، كما وضع حجر الأساس للمجمع الطبي على مساحة 14 فدانًا، بقيمة تقديرية للمرحلة الأولى تبلغ 650 مليون جنيه، ورافقه خلال الجولة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، والدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزير لانتظام سير الأعمال الإنشائية بمقر الجامعة الجديد.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بمباني الجامعة، والتي شملت الفصول والمدرجات، والمعامل والورش، ومبنى الاختبارات الإلكترونية، ومبنى الخدمات والأنشطة الطلابية، ومبنى إدارة الكليات، إضافة إلى تأهيل الموقع العام، وشبكات المرافق (مياه، صرف، حريق، كهرباء).

وضع حجر الأساس للمجمع الطبي الشامل بجامعة مطروح

وأشاد عبدالغفار بمعدلات الأداء، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها، مشيرًا إلى أنّ التكلفة الإجمالية لهذه الإنشاءات تبلغ 804 ملايين جنيه حتى الآن، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للجامعات الحكومية، لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية والمجتمعية.

تفقد منشآت بجامعة مطروح بتكلفة إجمالية 804 ملايين جنيه

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن أهم البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة في التخصصات التالية (العلوم الزراعية، العلوم الطبية البيطرية، علوم التمريض، برنامج الإرشاد السياحي والدراسات الفندقية، جيولوجيا البترول، جيولوجيا التعدين، الآثار واللغات، الذكاء الاصطناعي)، إضافة إلى عدد من برامج الدراسات العليا الجديدة، ومنها برنامج ماجستير الإدارة المستدامة للمصايد السمكية والاستزراع المائي.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى النجار، حرص الجامعة على تطوير الخدمات المقدمة لأبنائها الطلاب بمختلف الكليات، خاصة المغتربين، مشيرًا إلى توفير سبل الدعم والرعاية للطلاب بما يساعد على إتاحة المناخ المناسب للعملية التعليمية.