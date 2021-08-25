التعليم العالي: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 72 ساعة من الإغلاق

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة حرصت على مد المرحلة الأولى من التنسيق حتى السابعة مساء غد الخميس، لإتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب الذين يرغبون في إجراء أي تعديلات في رغباتهم، كاشفا أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق سيكون بعد السابعة مساء غد بفترة تترواح من 48 حتى 72 ساعة.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية الأربعاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أنه متاح أمام أي طالب الآن إجراء أي تعديلات يرغب بها حتى السابعة من مساء الخميس، موضحًا أن وزارة التعليم العالي لن تعتمد سوى آخر تعديل أجراه الطالب على رغباته قبل غلق المرحلة الأولى من التنسيق.

التعليم العالي: 118 ألف طالب يسجلون رغباتهم في المرحلة الأولى

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إلى أنه من المفترض أن يسجل 118 ألف طالب رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق قبل انتهاء موعدها، موضحًا أنه حتى صباح اليوم الأربعاء سجل حوالي 112 ألفا رغباتهم، وتوقع أن ينتهي كل طلاب المرحلة الأولى من التنسيق من تسجيل رغباتهم بنهاية اليوم على أقصى تقدير.

التعليم العالي: باب التنسيق للجامعات الخاصة سيفتح فور إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية

وصرح أن وزارة التعليم العالي أعلنت مؤخرا أن باب التنسيق للجامعات الخاصة سيفتح عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الخاص بالجامعات الحكومية، على الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لتنسيق الجامعات الخاصة.

«عبدالغفار»: الجامعات الأهلية تعتمد على المجموع الاعتباري بتنسيقها

ونبه وزيرالتعليم العالي، بأن الجامعات الأهلية الأربع لها آلية تنسيق مختلفة، حيث سيدخل الطالب على الموقع الإلكتروني المخصص للاختبارات الموحدة، ويقدم مستنداته، ثم يرد عليه الموقع ليحدد له التوقيت والمكان الذي سيُختبر فيه إلكترونيا، موضحًا أن هذه الجامعات الأهلية تعمل بنظام المجموع الاعتباري الذي يُحدد وفقا لمجموع الطالب بالثانوية العامة مضافا إليه مجموعه بالاختبار الإلكتروني الذي سيخضع له.

وحول موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، أوضح الوزير، أنه بعد نهاية فترة تسجيل رغبات المرحلة الأولى يحتاج مكتب التنسيق لمدة تترواح بين 48 إلى 72 ساعة قبل إعلان النتيجة، وذلك حتى يجري التحليل الإحصائي الكامل على رغبات الطلاب ويقوم بتوزيعها على الأماكن المتاحة بكل الكليات الخاصة بالجامعات الحكومية.